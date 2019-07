Foi realizada uma reunião com os serviços jurídicos, com os serviços consulares, com Miguel Duarte e com o seu advogado, onde se reuniu a informação que é agora "trabalhada" pelo Ministério, explicou o ministro em declarações à Agência Lusa, em Lisboa, onde participou num almoço-conferência da Associação de Amizade Portugal-EUA.



"Já conhecemos bem os contornos do caso e, portanto, já podemos intervir e já estamos a intervir, seja ao nível consular, seja ao nível político-diplomático", acrescentou o ministro.



Miguel Duarte e mais nove ex-tripulantes do Iuventa, um navio pertencente à organização não-governamental (ONG) alemã de resgate humanitário no Mediterrâneo, foram constituídos arguidos e estão sob investigação em Itália por suspeita de ajuda à imigração ilegal.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse esta segunda-feira que o caso do português Miguel Duarte, constituído arguido e sob investigação em Itália por alegado auxílio à imigração legal, "está ainda numa fase muito recuada".Santos Silva falou sobre os desenvolvimentos do caso e afirmou que "já foram realizados contactos" entre os dois países e que nesta fase "é preciso respeitar os ritmos próprios do processo judicial em Itália", que ainda está em fase de inquérito.