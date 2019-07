O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recebeu 4.095 reclamações em 2018, destacando-se das outras unidades de saúde do País. Segundo o relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) sobre as reclamações no setor o ano passado, o segundo lugar coube ao Hospital Beatriz Ângelo (Loures), com 3.166, e em terceiro ficou o Hospital Fernando Fonseca, Amadora/Sintra, com 2.591.

Das mais de 84 mil reclamações na saúde registadas no ano passado pelo regulador, 67% respeitam a unidades públicas e são as instituições com internamento as que recebem mais queixas.

No setor público, com internamento, Santa Maria e Amadora/Sintra estão acompanhados pelo Hospital de Faro, que recebeu 2.435 queixas. Já nos estabelecimentos sem internamento, o ACES Arco Ribeirinho, que inclui a Unidade de Saúde Familiar de Santo António, as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados da Quinta da Lomba e do Barreiro e a Unidades de Cuidados na comunidade do Barreiro, recebeu 518 reclamações. No segundo lugar, com 462 queixas, encontra-se o ACES Lisboa Central referente às Unidades de Saúde Familiar dos Jardins da Encarnação e Vasco ga Gama, à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados dos Olivais e à unidade de Atendimentos Complementares dos Olivais. A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Penha de França, pertencente ao ACES Lisboa Central, teve 340 reclamações.

O Hospital da Luz, em Lisboa, lidera o setor privado, setor das unidades com internamento (1.753 reclamações), seguido de duas unidades da rede CUF. A das Descobertas recebeu 1.625 queixas em 2018 e a unidade Infante Santo teve 1.161. Já nos estabelecimentos sem internamento, o Centro Clínico Ambulatório, gerido pelo Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, recebeu 512 queixas, a Clínica CUF Almada teve 483 e o edifício II do Hospital Lusíadas de Lisboa foi alvo de 239.

As quatro parcerias público-privadas têm 9% das reclamações, com cerca de sete mil reclamações. Depois do Hospital Beatriz Ângelo (3.166), seguem-se o Hospital de Braga (1.512) e o Hospital de Cascais (1.045). A PPP com menos reclamações é o Hospital Vila Franca de Xira, com 995.

O documento aponta globalmente para mais de 84 mil queixas recebidas em 2018 relativas a unidades de saúde públicas, privadas ou sociais, um aumento de 20% face a 2017.

Tempos de espera: a maior queixa

Os tempos de espera no local de atendimento representaram um quarto das queixas dos utentes no setor na saúde no ano passado, sendo o tema mais mencionado nas reclamações. Ao todo, foram recebidas e decididas pela ERS quase 18 mil reclamações relativas apenas aos tempos de espera, que vão desde o momento da chegada às instalações até ao atendimento, incluindo atrasos e demoras, para atos clínicos e para atos administrativos.

A questão dos tempos de espera é a reclamação mais frequente nos setores público, privado e nos estabelecimentos geridos em parceria público-privada.

Depois dos tempos de espera, é a "focalização no utente" o tema mais reclamado, com destaque para questões ligadas a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com prontidão, correção e respeito.

Como terceiro tema mais reclamado surgem os "procedimentos administrativos", sendo particularmente alvo de queixas a qualidade da informação institucional disponibilizada.