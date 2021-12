Processo de extradição de Rendeiro "marca passo" em Portugal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu esta quarta-feira ao juiz do Juízo Central Criminal de Lisboa que enviasse mais documentos relativos à extradição de João Rendeiro da África do Sul a Portugal.



A SÁBADO teve acesso a um ofício, com data de 15 de dezembro, em que a diretora do Departamento de Cooperação Internacional e Relações Internacionais (DCJRI) da PGR, Joana Gomes Ferreira, pede o "envio das peças instrutórias em suporte de papel, bem como dos quatro exemplares do Mandado de Detenção Internacional em suporte de papel, (...) e o envio de uma declaração, subscrita pelo Juiz titular, para instrução do pedido de extradição".



Na declaração, devem estar presentes nove informações. A diretora do DCJRI quer que sejam esclarecidos "o estatuto processual do arguido na pendência do processo em fase de julgamento" e se "tinha alguma medida de coação imposta", e quando é que João Rendeiro foi notificado para o julgamento. Deve ainda ser indicado "se o arguido compareceu em julgamento, com especificação sobre se foi a todas as sessões ou apenas às correspondentes à sua audição".