Ministra da Saúde faz ponto de situação sobre a pandemia esta sexta-feira

A ministra da Saúde, Marta Temido, fará um ponto de situação sobre a pandemia da covid-19 e o aparecimento da nova variante da Ómicron em Portugal esta sexta-feira. O anúncio foi feito em conferência de imprensa do Conselho de Ministros, onde a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou que é necessária "mais informação" para novas decisões.



"Estamos perante uma nova variante sobre a qual sabemos pouco, o mundo ainda sabe pouco, e neste momento é crítico termos toda a informação que necessitamos para tomar decisões", afirmou Mariana Vieira da Silva, relembrando as palavras de António Costa, que esta manhã não descartou novas restrições no país para conter a pandemia.



A governante avançou que a ministra da Saúde teve reuniões com especialistas nos últimos dias e que novas informações sobre a variante Ómicron devem ser conhecidas "dentro de dois a três dias".