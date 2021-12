Juiz recusa liberdade sob fiança a João Rendeiro

Até 10 de janeiro, o ex-banqueiro do BPP ficará preso. Nessa data, ocorre uma nova audiência. Juiz considerou que Rendeiro podia fugir da África do Sul caso fosse libertado.

João Rendeiro irá provavelmente fugir caso receba liberdade sob fiança, afirmou o juiz Rajesh Parshotam, que analisou o pedido de liberdade do ex-banqueiro do BPP. O juiz recusou a aplicação de uma fiança para que o arguido seja libertado, dizendo que tal prejudicaria a confiança no sistema judicial sul-africano.



João Rendeiro irá de novo para a prisão e a 10 de janeiro ocorre outra audiência. O ex-banqueiro passará o Natal e Ano Novo na prisão.



Esta sexta-feira, o juiz Rajesh Parshotam elencou os crimes cometidos por João Rendeiro e as acções tomadas por parte das autoridades portuguesas antes e durante a fuga do ex-banqueiro do BPP. O juiz assinalou que João Rendeiro era elegível para voltar a Portugal.