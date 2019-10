Dois homens ficaram em prisão preventiva por vários crimes de roubo e outros crimes violentos, direcionados a turistas, tendo já sido detidos em julho pela PSP de Lisboa por delitos da mesma natureza, informa esta quinta-feira esta força policial.Os suspeitos, de 36 e 37 anos, foram detidos na terça-feira, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa , refere o comunicado.Na madrugada de terça-feira, uma cidadã estrangeira, a passar férias em Portugal, estava ao pé do seu alojamento com amigos quando foi abordada por dois homens que, através do método de esticão, roubaram-lhe a mala e tudo o que continha no seu interior (dinheiro e cartões pessoais).A polícia indicou que os agentes intercetaram "com sucesso os suspeitos", alguns minutos depois da ocorrência ter acontecido, e verificaram que os mesmos ainda tinham em sua posse os bens da vítima.A dupla foi investigada pela PSP por se suspeitar que poderia estar envolvida "numa série de outros crimes violentos", tendo depois sido descoberto que estavam referenciados em mais cinco situações de roubo.O comunicado destaca dois destes crimes por, nos mesmos, terem sido utilizadas armas brancas, nomeadamente uma faca e um martelo."Todos estes crimes têm a particularidade de terem sido cometidos nas proximidades de zonas de diversão noturna", em que os alvos são principalmente turistas.A PSP realizou diligências e conseguiram apurar que os homens, até agora, lesaram as suas vítimas "num valor acumulado de cerca de 1.100 euros".A dupla já tinha sido detida no mês de julho por um roubo qualificado, em que se fizeram passar por polícias, e um dos suspeitos ficou também em prisão preventiva, mas saiu ainda este mês em liberdade, tendo acabado por voltar a praticar os mesmos crimes, realça a força policial."A atividade criminal destes suspeitos estendia-se pelas freguesias de Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia e Santa Maria Maior", na cidade de Lisboa, lê-se no comunicado.Os detidos compareceram no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Instrução de Lisboa, para o primeiro interrogatório judicial, e a ambos foi aplicada a medida de prisão preventiva.