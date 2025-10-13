Sábado – Pense por si

Primeiro presidente de câmara do Chega agrediu delegado na manhã das eleições

Diogo Barreto
Diogo Barreto 08:54
José Carlos Gonçalves foi avisado por estar a, alegadamente, tentar influenciar o voto dos eleitores junto da mesa.

 Na noite deste domingo o Chega conquistou a primeira Câmara Municipal da sua história, vencendo em São Vicente, na Madeira, tirando a liderança ao PSD/CDS-PP. A lista do Chega conseguiu 49% dos votos e garantiu três mandatos, conseguindo a maioria absoluta. Mas horas antes o novo presidente da Câmara de São Vicente tinha-se envolvido numa altercação com um delegado do PSD junto a um local de voto.

A cena é descrita pelo : durante a manhã de domingo, na mesa de voto dos Lameiros, registou-se um incidente grave entre um delegado do PSD e o candidato do Chega, José Carlos Gonçalves, que viria a ser o vencedor da noite.

De acordo com aquele jornal, o delegado social-democrata pediu que o candidato se afastasse da mesa, uma vez que permanecia junto dos eleitores há bastante tempo, alegadamente a tentar influenciar o voto, o que é proibido pela lei eleitoral. Um vídeo mostra José Carlos Gonçalves a atacar então o telemóvel que o filmava. 

O Chega conseguiu a presidência de três câmaras municipais e crescer em termos de votos e mandatos nestas eleições autárquicas, mas o líder, André Ventura, reconheceu que os resultados ficaram aquém dos objetivos. O partido tinha apontado para oito câmeras. Pelas 3h05, já com todas as freguesias apuradas, o Chega conseguiu mais de 654 mil votos, correspondendo a 11,86% dos votos, segundo dos dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, subindo a terceira força política, atrás do PSD e PS.

Ventura inventou a meia derrota na noite da “ressurreição” do bipartidarismo
O partido de André Ventura conseguiu eleger 134 vereadores e três presidentes de câmara, no Entroncamento (distrito de Santarém), Albufeira (Faro) e São Vicente (Madeira). Ainda assim, ficou atrás da CDU, que conseguiu 12, e do CDS-PP, que manteve as seis, o que André Ventura tinha afirmado que seria “impensável”.

