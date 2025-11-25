Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
25 de novembro de 2025 às 23:00

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Chegou o frio e os dias são mais pequenos, mas isso não invalida que não possa continuar a passear, aproveitando os dois fins-de-semana prolongados do início de dezembro (os feriados de 1 e 8 calham à segunda-feira). Para o ajudar na escolha, apresentamos-lhe várias sugestões de hotéis (e restaurantes), do Minho ao Algarve, passando pelo Douro, serra da Estrela e Alentejo. Os jornalistas Tiago Neto e Sofia Parissi estiveram em Montemor-o-Novo, no L’And Vineyards. Entre as vinhas e o montado, aproveitaram um momento de pausa para se aquecer perto de uma das lareiras exteriores do resort. De regresso à redação, o cheiro a fumo que traziam consigo não passou despercebido.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Dança Jardinagem Televisão Feriado Manuel Tarré António José Seguro Mário Ferreira Alentejo Algarve Gouveia Vineyards CNN Portugal TVI Gelpeixe
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Aproveitar os feriados