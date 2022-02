Presidente da República condena ataque à Ucrânia

Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou o ataque à Ucrânia.



"O Presidente da República, em consonância com o Governo, condena veementemente a flagrante violação do Direito Internacional pela Federação Russa e apoia a declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, expressando total solidariedade com o Estado e o Povo da Ucrânia", pode ler-se na nota.