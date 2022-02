PGR mandou fechar caso do 'saco azul' do Benfica até 13 de março

Até ao dia 13 do próximo mês de março, o processo do saco azul do Benfica terá que estar encerrado. Foi esta a ordem dada pelo vice-procurador-geral da República, João Figueiredo Monteiro, num despacho de 13 de setembro do ano passado, depois de os advogados do clube terem avançado com o chamado incidente de aceleração processual. De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, a defesa do Benfica alegou que a investigação já decorria há muito tempo, tendo até ultrapassado todos os prazos legais.



Aberto em 2017, na sequência de um alerta do Banco Internacional de Crédito (BIC) que dava conta da existência de vários levantamentos em numerário feitos pelo empresário José Santos Bernardes, o processo tem ziguezagueado, de acordo com vários elementos recolhidos pela SÁBADO, por várias teorias. Logo no início, o Ministério Público e a Polícia Judiciária suspeitaram que o empresário estaria a desviar dinheiro das suas empresas após os pagamentos feitos pelo Benfica. Posteriormente, a investigação caminhou no sentido de que os montantes levantados teriam como destino o retorno ao clube que, assim, criaria uma espécie de “saco azul” para despesas não documentadas. Em causa estão 1,9 milhões de euros.



Por fim, sustentou o Ministério Público que as verbas seriam entregues a Miguel Moreira, diretor financeiro do clube, que foi constituído arguido a título individual. Já Luís Filipe Vieira e Domingos Soares Oliveira foram constituídos arguidos no processo, mas como legais representantes da Benfica SAD, também arguida no processo do saco azul.