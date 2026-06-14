Presidente da Câmara da Amadora constituído arguido no âmbito da Operação Imergente

Vítor Ferreira é suspeito de não ter respeitado as regras de contratação pública e de ter recorrido a um ajuste direto para a redação de um discurso para a cerimónia do 25 de abril. O beneficiário deste contrato de 2.200 euros terá sido o diretor de comunicação do PS, Duarte Moral.

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O presidente da Câmara da Amadora, Vítor Ferreira, foi constituído arguido no âmbito da Operação Imergente, durante as buscas judiciais que ocorreram a 28 de maio, avançou este domingo o Observador.



Sede do PS alvo de buscas CMTV

Segundo o jornal, o autarca é suspeito de ter cometido crimes de prevaricação, isto porque não respeitou as regras de contratação pública para a redação de um discurso para a cerimónia do 25 de abril deste ano. Ao invés disso, terá recorrido a um ajuste direto e o beneficiário do contrato de 2.200 euros terá sido o diretor de comunicação do PS, Duarte Moral.

Segundo o Observador, a chefe de gabinetes de Vítor Ferreira foi igualmente constituída arguida. Tanto o socialista como a assessoria de imprensa na Câmara da Amadora não reagiram à notícia.

Este ano, as cerimónias do 52º aniversário do 25 de abril dividiram-se em dois momentos: um na Assembleia Municipal e um no Parque da Liberdade do município. Neste último momento, foi inaugurada uma "peça artística" em homenagem a Mário Soares da autoria de Vihls. A cerimónia contou com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Vítor Ferreira tona-se assim no oitavo arguido do PS da Operação Imergente a ser conhecido publicamente. Ao todo, foram constituídos 37 arguidos durante as mesmas buscas.

Além do socialista, também dois vereadores da Câmara de Lisboa (Sérgio Cintra e Carla Madeira), a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia (Carla Almeida), o ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Miguel Coelho), a ex-vereadora da Câmara de Oeiras (Ana Filipa Laborinho), o ex-presidente do PS/Oeiras (Rui Pedro Nascimento) e o diretor de comunicação do PS (Duarte Moral) foram constituídos arguidos.