PJ faz buscas em várias freguesias de Lisboa e na sede do PS: há cinco detidos

Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro, António Costa, e próximo do atual líder do PS, José Luís Carneiro, está entre os detidos na Operação Imergente, que constituiu 37 arguidos.

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta quinta-feira buscas em várias freguesias de Lisboa envolvendo inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Há cinco detidos, entre eles Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa.



Sede do PS DR

A notícia, avançada esta quinta-feira de manhã pela CNN Portugal, dizia que a PJ “desencadeou uma das maiores operações do ano na área do combate à corrupção, com mais de 300 inspetores mobilizados para uma investigação centrada num alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS em Lisboa”.

A operação “envolve buscas, recolha de documentação e prevê detenções relacionadas com suspeitas de crimes de prevaricação, tráfico de influência e recebimento indevido de vantagem”.

A investigação tem como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anteriormente liderada pelo socialista Miguel Coelho, um dos visados nas diligências em curso.

“Em causa estarão alegados favorecimentos na contratação de militantes socialistas e na adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ao partido, num montante que terá ultrapassado os 800 mil euros entre 2016 e 2022”, segundo a CNN.

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A PJ iniciou também buscas na sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, de acordo com o Correio da Manhã. A investigação da Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) procura documentos e dados informáticos (nos telemóveis e computadores).

Em comunicado a Polícia Judiciária revelou, entretanto, que realizou até ao momento "quatro detenções fora de flagrante delito e uma detenção em flagrante delito, por posse ilegal de arma", tendo sido "constituídos 37 arguidos" no âmbito desta operação, denominada "Imergente", para o cumprimento de 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra". A operação investiga da "prática dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia."

"Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público", pode ainda ler-se no mesmo comunicado, tendo sido mobilizados "cerca de 400 inspetores e peritos da Polícia Judiciária e sete magistrados do Ministério Público."

Os detidos serão presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Entre eles estará, segundo a CMTV, está Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa e também próximo do atual líder do PS José Luís Carneiro na gestão da comunicação do partido.

Com Lusa

(Notícia atualizada às 10h58)

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