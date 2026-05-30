Dois vereadores do PS constituídos arguidos na Operação Imergente

Sérgio Cintra e Carla Madeira foram constituídos arguidos. Ao Observador, o vereador na Câmara Municipal de Lisboa disse desconhecer o teor das suspeitas que motivaram a sua constituição como arguido.

Sérgio Cintra e Carla Madeira - dois vereadores do Partido Socialista (PS) na Câmara Municipal de Lisboa - foram constituídos arguidos no âmbito da Operação Imergente, avançou este sábado o Observador. A notificação, que ocorreu após as buscas realizadas na quinta-feira, foi confirmada pelo próprio Sérgio Cintra ao mesmo órgão de comunicação social. Nenhum deles pretende suspender as suas funções na autarquia.



Sede do PS no Largo do Rato Pedro Ferreira

Ao Observador, o vereador socialista disse ainda estar disponível para colaborar com as autoridades neste caso, mas garantiu desconhecer o teor das suspeitas que motivaram a decisão de ser constituído arguido. Carla Madeira não comentou o sucedido.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou na quinta-feira buscas em várias freguesias de Lisboa e fez cinco detidos: Duarte Moral, assessor do secretário-geral do PS José Luís Carneiro, a mulher Rute Reimão, o sócio Rui Pedro Nascimento, a vereadora na Câmara de Oeiras Filipa Laborinho e o ex-porta voz do PSOE Emilio Vázquer Blanco. Foram ainda constituídos 37 arguidos.

Em causa estão alegados favorecimentos na contratação de militantes socialistas e adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ao partido, entre 2016 e 2022.

Sérgio Cintra é atualmente vereador em Lisboa, mas em 2013 foi presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior - freguesia esta que está agora no centro desta investigação. Na altura, o presidente da autarquia era Miguel Coelho, que também foi constituído arguido nesta investigação.

Já Carla Madeira, desempenhou em 2013 o cargo de presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia até ser eleita vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. A Junta de Freguesia da Misericórdia também foi alvo de buscas na quinta-feira e a atual presidente socialista, Carla Almeida, foi também constituída arguida.