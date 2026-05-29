Espanhol ex-porta-voz do PSOE da Galiza é um dos detidos na Operação Imergente

O jornal Observador revela esta sexta-feira que um dos detidos no âmbito da Operação Imergente é Emílio Vasquez Blanco, espanhol e ex-porta-voz do PSOE na Galiza que vive em Portugal há vários anos e que tem fortes ligações ao PS.



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A Polícia Judiciária suspeita que Vasquez Blanco seja cúmplice de Duarte Moral na "prática dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia", ligadas ao Partido Socialista.

Em causa estará um concurso sem consulta prévia da Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, que acabou por ser ganho pela Diálogo Emergente, de Duarte Moral, ao qual concorreram também a Cecubometrics, de Vasquez Blanco, e a Cidadade Etérea, controlada pela mulher de Duarte Moral, Rute Reimão, também detida no âmbito deste processo. As autoridades suspeitam que tenha havido conluio entre as três para que a Diálogo Emergente ganhasse o contrato de 22 mil euros da Junta, então liderada por Carla Madeira, que agora é vereadora da Câmara de Lisboa, pelo PS.

O jornal refere também que a Cecubometrics foi contratada pelo PS em 2019, no âmbito de uma campanha para o Parlamento Europeu, tendo integrado quatro contratos mensais, de 24.600 euros cada, entre março e junho de 2019. O pagamento dos quatro meses totaliza 98.400 euros, segundo o o relatório da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP). Não estão detalhadas horas de trabalho, mas Observador avança que o valor total pago à empresa terá sido de 114.759 euros.

Duarte Moral, que está no epicentro deste caso, criou a Diálogo Emergente em 2021 com Rui Pedro Nascimento, do PS de Oeiras, que também está a ser investigado e foi detido. A empresa dedica-se à consultoria, produção de material publicitário e campanhas de marketing.

A quinta detida neste processo, Filipa Laborinho, antiga vereadora na Câmara de Oeiras, por posse ilegal de arma, foi entretanto libertada.