Presidenciais. Ventura disponível para candidatura e quer passagem à segunda volta

Lusa 23:03
André Ventura afirmou, no entanto, que candidatar-se às eleições presidenciais do início do próximo ano não é “o ideal”.

O presidente do Chega mostrou-se esta sexta-feira disponível para voltar a candidatar-se a Presidente da República, apesar de não considerar a solução ideal, e indicou que o objetivo é apoiar um candidato que dispute a segunda volta.

Ventura admite consequências para Tilly por suspeitas no financiamento do Chega
Ventura admite consequências para Tilly por suspeitas no financiamento do Chega MIGUEL A. LOPES/LUSA

“Se quiserem, e entenderem que devo ir, aqui estarei. Se entenderem que não devo ir, aqui estarei. Se entenderem que outro ou outra e, quem, deve ir, aqui estarei também, como aquele que melhor vos representa”, afirmou, no discurso de abertura do Conselho Nacional, que está reunido esta noite, em Lisboa, para discutir as eleições presidenciais.

André Ventura afirmou, no entanto, que candidatar-se às eleições presidenciais do início do próximo ano não é “o ideal”.

O líder do Chega defendeu que o partido deve ter um candidato, mesmo que apoie outra figura, mas recusou “entrar em aventuras loucas” e alguém que venha a ter um resultado que seja “um desastre”. 

“Não devemos dar aos portugueses candidaturas vazias, sem significado ou sem impacto” e escolher alguém que seja desconhecido para os eleitores, acrescentou.

Ande Ventura indicou também que o objetivo é o partido disputar a segunda volta das eleições presidenciais.

