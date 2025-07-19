Cotrim Figueiredo mostra disponibilidade para se candidatar à Presidência

A ideia do antigo líder da Iniciativa Liberal se candidatar à Presidência da República entusiasmou os congressistas liberais que entoaram cânticos de ânimo.

João Cotrim Figueiredo, antigo líder da Iniciativa Liberal, disse estar preparado para todas as batalhas que possam tornar o partido mais forte, abrindo caminho para uma possível candidatura presidencial, insinuação que foi bem recebida pelos congressitas. Mais tarde Cotrim afirmou mesmo que nos últimos meses lhe tem passado pela cabeça a ideia de se candidatar a Belém.

"Mariana [Leitão], sabes o quanto aprecio as tuas qualidades políticas e pessoais e que acredito que irás desempenhar um excelente mandato. Agora, tu também sabes que podes contar comigo para todas as batalhas, para todas as batalhas que possam tornar a IL mais forte", afirmou Cotrim de Figueiredo, dirigindo-se à candidata única a substituir Rui Rocha.

Perante a X convenção da IL, que decorre em Alcobaça, Leiria, o ex-líder abordou essas batalhas mais próximas - autárquicas e presidenciais - e, quando descrevia a falta de entusiasmo que os atuais candidatos à Presidência geram, ouviram-se na sala apelos a que apresentasse a sua própria candidatura. No passado Mariana Leitão tinha sido apresentada como a candidata à Presidência que o partido iria apoiar, mas com a saída de Rocha e com a deputada a perfilar-se como próxima líder, esse lugar ficou vazio. Mas esta manhã, Mariana Leitão assegurou que não iria sair um candidato desta convenção, mas que a IL irá ter o seu próprio candidato.

"Isto talvez não seja muito agradável de dizer, mas também não é propriamente controverso: nenhum dos candidatos anunciados nem dos que se perfilam parece estar a gerar particular entusiasmo ou capacidade mobilizadora ou eu estou a ver mal", afirmou Cotrim de Figueiredo. Para o antigo presidente dos liberais, "custa ver que 51 anos depois do 25 de Abril a nossa democracia não conseguiu produzir melhor do que um leque de candidatos que não inspiram, não dizem nada à juventude" nem às camadas "mais dinâmicas", com "quem não dá vontade de discutir as grandes tendências que vão moldarão o nosso futuro e que por isso são candidatos que dificilmente unirão o país em torno de qualquer desígnio mobilizador".

"Vai, João. Vai, João", foi o apelo que se tornou cada mais audível entre os congressistas.

Em entrevista ao jornal Observador, Cotrim confirmou que está a ponderar avançar para a corrida a Belém. O liberal afirma que "se já tivesse alguma decisão tomada diria", explicando que começou a equacionar uma candidatura nos últimos meses, porque se tem sentido "desconsolado" com os candidatos anunciados.

Cotrim referiu-se também às eleições autárquicas de 12 de outubro, em que considerou que o partido terá "oportunidade de mostrar que a liberdade também se constrói a partir da base, nos territórios, sejam os bairros, as freguesias, as câmaras, com soluções concretas, com proximidade, competência, com a melhoria da vida das pessoas".

A Iniciativa Liberal realiza hoje a sua X Convenção Nacional com 985 militantes inscritos que deverão eleger Mariana Leitão como próxima líder do partido, sucedendo a Rui Rocha, que ocupava o cargo desde 2023.