Presidenciais: Seguro nas Beiras e Ventura no Norte em dia de voto antecipado com 309 mil inscritos

No quinto de dez dias de campanha oficial para a segunda volta das eleições presidenciais.

Os candidatos presidenciais andarão este domingo pelas Beiras e pelo Norte, num dia em que os eleitores inscritos para o voto antecipado, cerca de 309 mil, podem ir às urnas para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.



André Ventura estará hoje em Braga TIAGO PETINGA/LUSA

Este é o quinto de dez dias de campanha oficial para a segunda volta das eleições presidenciais de 08 de fevereiro, coincidindo com o dia de votação para os eleitores que se inscreveram para exercer hoje este direito em mobilidade.

A agenda dos candidatos continua a estar condicionada pelas consequências da depressão Kristin e pela meteorologia prevista para hoje, para o qual o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva forte no Norte e Centro a partir da tarde e vento forte no litoral e nas terras altas.

A campanha do candidato presidencial António José Seguro passará pela Beira Alta e pela Beira Baixa.

O candidato mais votado na primeira volta de 18 de janeiro irá hoje a Gouveia, no distrito de Guarda, e ao Fundão, distrito de Castelo Branco.

António José Seguro chegou a ter agendada de hoje uma visita ao centro municipal proteção civil de Soure, no distrito de Coimbra, mas face à possibilidade de ocorrência de cheias na região anulou a ida ao local.

O candidato presidencial André Ventura tem previstas ações no distrito de Braga. A agenda inclui uma visita aos bombeiros voluntários de Braga às 12:30.

A administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores que pretendem exercer hoje o voto de forma antecipada em Portugal continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados enviados à Lusa pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

A votação antecipada em mobilidade é possível para os eleitores recenseados em Portugal que se inscreveram para exercer o direito de voto neste dia.

Os eleitores que forem às urnas hoje devem dirigir-se à mesa de voto do município por si indicado no momento da inscrição.

Há pelo menos uma mesa em cada município do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, segundo informação do Portal do Eleitor.

Por causa dos efeitos da tempestade, o local de voto antecipado em mobilidade foi alterado em seis municípios -- Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácere do Sal e Silves.

No município de Vieira do Minho, no distrito de Braga, o novo local de voto será a sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo), segundo a informação divulgada no Portal do Eleitor.

Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, a votação decorrerá desta vez no quartel dos bombeiros voluntários.

No município de Leiria, igualmente afetado pela depressão, o local de votação muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.

Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, será no Edifício da Câmara Municipal.

Em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a votação decorrerá na sede da junta de freguesia de Alcácer do Sal (Santiago).

Em Silves, no distrito de Faro, o voto antecipado decorrerá no edifício das piscinas municipais.

O presidente do PS, Carlos César, vota hoje em Ponta Delgada, na sede da câmara municipal.

A eurodeputada do BE Catarina Martins, candidata que na primeira volta das presidenciais obteve 2,06%, também vota hoje no Porto, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.