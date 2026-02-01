Sábado – Pense por si

António Pires de Lima anuncia que vai votar em Seguro: "Um homem com voz forte e independente"

Candidato continua a colecionar apoios à direita.

O antigo vice-presidente do CDS-PP António Pires de Lima anunciou este domingo à Lusa que vai votar em António José Seguro na segunda volta das presidenciais "porque é um humanista" e um homem "com voz forte e independente quando é necessário".

"Voto António José Seguro porque é um humanista, um homem com voz forte e independente quando é necessário, mas sensível e próximo dos mais frágeis", afirmou o antigo ministro da Economia do governo de Pedro Passos Coelho.

"Uma pessoa que sabe e gosta de ouvir os outros, nomeadamente aqueles com opiniões diversas. Fez no passado, e pode inspirar no futuro, compromissos políticos relevantes", acrescentou.

Portugal "está politicamente fragmentado e polarizado: ter na presidência alguém moderado e com capacidade de estabelecer compromissos é fundamental", defendeu António Pires de Lima, que foi ministro da Economia entre 2013 e 2015.

"O mundo está crescentemente complicado e perigoso: não compliquemos nós em Portugal a governabilidade e a estabilidade", prosseguiu.

"Desejo alguém sensato, confiável e previsível como Presidente da República de todos os portugueses", rematou o antigo dirigente do CDS, que se desfiliou do partido em 2021, na altura da liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.

O CDS não tomou posição quanto à segunda volta das presidenciais, tal como o seu parceiro de coligação, o PSD, depois de terem apoiado Marques Mendes na primeira volta.

António Pires de Lima foi vice-presidente do CDS-PP, entre 2004 e 2005, no tempo da liderança de Paulo Portas, mas desfiliou-se em 2021, quando o presidente era Francisco Rodrigues dos Santos.

As eleições estão marcadas para 08 de fevereiro.

