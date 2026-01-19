Sábado – Pense por si

Presidenciais: Os Verdes apelam ao voto em Seguro em "defesa da democracia"

Lusa 15:25
Partido alega que em causa não está a opção entre esquerda e direita, mas sim a defesa da democracia.

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) apelou esta segunda-feira ao voto em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, alegando que em causa não está a opção entre esquerda e direita, mas sim a defesa da democracia.

António José Seguro vota presidenciais
António José Seguro vota presidenciais DR

"Não se trata nesta segunda volta de uma opção entre esquerda e direita, mas sim de uma necessidade de defender a democracia, pelo que o voto em António José Seguro é aquele que poderá garantir a derrota do candidato que representa a intolerância, os discursos de ódio, a arrogância e a ameaça aos valores democráticos", adiantou o PEV em comunicado.

Os Verdes e o PCP apoiaram o candidato António Filipe nas eleições presidenciais de domingo, nas quais obteve apenas 1,6% dos votos, o pior resultado desde 1976 para um candidato apoiado pelos comunistas.

Na noite eleitoral, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, reconheceu que o resultado de António Filipe nas eleições ficou "aquém do valor" da sua candidatura e que a passagem à segunda volta do líder do Chega, André Ventura, "conduz ao voto" em António José Seguro, apoiado pelo PS.

No comunicado, o PEV adiantou que vai fazer uma "análise profunda" das presidenciais na sua direção, mas sublinhou que é possível já reforçar a importância da participação na segunda volta, numa "firme e inequívoca rejeição do caminho da ascensão da extrema-direita", alertando que isso representa uma "forte ameaça" para a defesa da democracia e da Constituição.

O partido lamentou ainda o "tratamento tão desigual entre candidatos" dado pela comunicação social, salientando que a candidatura de António Filipe "se revelou necessária e útil pela dignidade que imprimiu à campanha eleitoral".

"Profundamente conhecedor das instituições e da ação política, António Filipe foi o candidato que mais se sustentou na defesa da Constituição da República Portuguesa e dos valores e direitos que esta comporta", considerou o PEV.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.

Tópicos Eleições presidenciais voto Eleições Política António José Seguro António Filipe Partido Ecologista Os Verdes Partido Comunista Português André Ventura CHEGA Portugal
