18 de janeiro de 2026 às 21:53

Marques Mendes assume derrota e recusa apoio a qualquer candidato na segunda volta

Candidato presidencial reagiu aos resultados que o excluem da segunda volta.

