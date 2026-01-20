Carlos Guimarães Pinto suspende mandato de deputado por um mês

O liberal será substituído por Marta Ferreira Silva. Guimarães Pinto sai por "motivos pessoais".
O deputado e ex-líder da IL Carlos Guimarães Pinto vai suspender o mandato de deputado durante um mês, por "motivos pessoais", e será substituído por Marta Ferreira Silva, anunciou hoje o grupo parlamentar.
Carlos Guimarães PintoVítor Mota
Em comunicado, a Iniciativa Liberal indicou que este pedido foi transmitido ao líder do grupo parlamentar do partido, Mário Amorim Lopes, em outubro de 2025 e enviado ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, em dezembro.
O deputado eleito pelo círculo eleitoral do Porto será substituído por Marta Ferreira Silva, que foi a número três da lista da IL daquele círculo eleitoral nas legislativas de 2025, a partir de 21 de janeiro de 2026.
Marta Ferreira Silva, de 37 anos, é apresentada pelo partido como mestre em arquitetura e a frequentar o doutoramento na mesma área.
"É natural do Porto e entrou na Iniciativa Liberal em 2022. Em junho do mesmo ano integrou o Grupo de Coordenação Local de Viana do Castelo e em 2023 foi eleita conselheira nacional, assumiu ainda a coordenação do Grupo de Coordenação Local de Viana do Castelo e é vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal", salienta a IL sobre o seu percurso no partido.
Guimarães Pinto foi o presidente da IL entre 2018 e 2019, altura em que decidiu que deixaria de se "intrometer na política interna" do partido, segundo disse à agência Lusa em 2022.
Em dezembro de 2024 já tinha suspendido o mandato por 30 dias, também por "motivos pessoais", sendo substituído durante esse período por Albino Ramos, "número três" do partido no Porto nas últimas legislativas.
