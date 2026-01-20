Morreu a investigadora de Literatura Maria Alzira Seixo, aos 84 anos

Maria Alzira Seixo foi professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e venceu por duas vezes o Prémio P.E.N. de Ensaio.

A investigadora de Literatura Portuguesa, Maria Alzira Seixo, 84 anos, morreu esta terça-feira de madrugada, disse à agência Lusa o ensaísta Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários.



Frias Martins era colega da Maria Alzira Seixo nos júris dos prémios literários Fernando Namora e Revelação Agustina Bessa-Luís, assim como do Prémio Vasco Graça Moura/Cidadania Cultural, atribuídos anualmente pela Estoril Sol.

Maria Alzira Seixo foi professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e venceu por duas vezes o Prémio P.E.N. de Ensaio: em 1987, pela obra “A Palavra do Romance” e, em 2002, por “Outros Erros”.

Entre os seus títulos conta-se a obra de análise "Os Romances de António Lobo Antunes".

As áreas de investigação de Maria Alzira Seixo foram a Literatura Portuguesa, Literatura Comparada, a Literatura Francesa Clássica e Contemporânea e questões relacionadas com a pedagogia literária.