Presidenciais: Seguro capta maioria dos votos da direita e ganha com 60,8%

Quem é Inês Bichão, a mulher que acusa Cotrim de Figueiredo de assédio
Alexandre R. Malhado
Os apoiantes de Marques Mendes e de Gouveia e Melo deverão, na grande maioria, transferir o seu voto para Seguro na segunda volta e o mesmo fará a esquerda. O maior número de indecisos está entre quem votou Cotrim de Figueiredo.
Com a corrida a Belém reduzida a dois candidatos, se a segunda volta das presidenciais ocorresse já hoje, António José Seguro ganharia com uma confortável margem de 60,8% dos votos, muito à frente de André Ventura, que não iria além dos 24,5%. A conclusão é do barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, cujos trabalhos de campo foram realizados entre 19 e 21, imediatamente a seguir à primeira volta.
