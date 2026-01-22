Sábado – Pense por si

Presidenciais: Seguro capta maioria dos votos da direita e ganha com 60,8%

SÁBADO
SÁBADO 21:43
Os apoiantes de Marques Mendes e de Gouveia e Melo deverão, na grande maioria, transferir o seu voto para Seguro na segunda volta e o mesmo fará a esquerda. O maior número de indecisos está entre quem votou Cotrim de Figueiredo.

Com a corrida a Belém reduzida a dois candidatos, se a segunda volta das presidenciais ocorresse já hoje, António José Seguro ganharia com uma confortável margem de 60,8% dos votos, muito à frente de André Ventura, que não iria além dos 24,5%. A conclusão é do barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, cujos trabalhos de campo foram realizados entre 19 e 21, imediatamente a seguir à primeira volta. 

António José Seguro
António José Seguro DR

Leia o artigo completo no site do

Tópicos presidenciais Negócio Negócios Política António José Seguro Belém CMTV
