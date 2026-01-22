Mau tempo: Aviso vermelho por causa da neve em cinco distritos do Norte e Centro

O instituto adverte para eventuais perturbações graves na circulação e afetação de alguns abastecimentos locais.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir das 00:00 de sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso mantém-se até domingo DR

Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave), que se prolonga pelo menos até às 09:00 de sábado, deve-se à possibilidade de queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros e possível formação de gelo.

O instituto adverte para eventuais perturbações graves na circulação e afetação de alguns abastecimentos locais.

Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental, que vão começar a fazer-se sentir a partir da tarde de hoje, tendo o IPMA emitido vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima.

Ainda por causa da neve, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Bragança, alguns já a partir das 21:00 de hoje.

No total, o IPMA colocou sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15:00 e as 18:00 de hoje e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 15:00 e as 21:00 de hoje.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar no sábado sob aviso vermelho devido à agitação marítima.

O nível mais grave do IPMA estará em vigor entre as 03:00 e as 19:00 de sábado, devido à previsão de "ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima", em toda a costa ocidental.

Os mesmos distritos estão já sob aviso laranja e Faro (na costa ocidental), Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja já estão sob aviso amarelo por causa do estado do mar.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo por causa do vento em diversos distritos, alguns já partir da noite. Este aviso abrange, em períodos diferentes, Braga, Coimbra, Beja, Leiria, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto.

Também as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, passando depois a laranja entre sexta-feira e domingo.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.