Sábado – Pense por si

Portugal

Marques Mendes vai anunciar apoio a António José Seguro

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 18:30
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Marques Mendes ficou em quinto lugar nas eleições do passado domingo.

Depois de na noite eleitoral Marques Mendes ter afirmado que não iria apoiar nenhum dos candidatos presidenciais que passaram à segunda volta a avança agora que o social democrata decidiu tornar público que vai votar em António José Seguro.

Marques Mendes foi um dos grandes derrotados nas presidenciais
Marques Mendes foi um dos grandes derrotados nas presidenciais João Cortesão

“Não sou dono dos votos em mim depositados. Cada um decidirá de acordo com a sua liberdade e a sua consciência”, referiu na altura. 

Marques Mendes ficou em quinto lugar, com 11,3 por cento, alcançando perto de 640 mil votos.

A SÁBADO tentou contactar Luís Marques Mendes, mas não obteve resposta. 

Artigos Relacionados
Tópicos voto presidenciais candidato Política António José Seguro Rádio e Televisão de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marques Mendes vai anunciar apoio a António José Seguro