Marques Mendes vai anunciar apoio a António José Seguro

Marques Mendes ficou em quinto lugar nas eleições do passado domingo.

Edição de 21 a 27 de janeiro

Depois de na noite eleitoral Marques Mendes ter afirmado que não iria apoiar nenhum dos candidatos presidenciais que passaram à segunda volta a RTP avança agora que o social democrata decidiu tornar público que vai votar em António José Seguro.



Marques Mendes foi um dos grandes derrotados nas presidenciais João Cortesão

“Não sou dono dos votos em mim depositados. Cada um decidirá de acordo com a sua liberdade e a sua consciência”, referiu na altura.

Marques Mendes ficou em quinto lugar, com 11,3 por cento, alcançando perto de 640 mil votos.

A SÁBADO tentou contactar Luís Marques Mendes, mas não obteve resposta.