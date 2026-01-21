Sábado – Pense por si

Seguro. A campanha 2.0 com os jovens na mira

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00

O vencedor da primeira volta das Presidenciais não perdeu tempo - foi para a rua um dia depois da noite eleitoral. Quer unir os democratas (e para isso mantém a distância do PS)

Menos de vinte e quatro horas depois de o País ter passado António José Seguro à segunda volta das Presidenciais com o primeiro lugar (31,1%), a cúpula da campanha aproveitou o único dia sem agenda (esta segunda-feira, 19) para afinar a estratégia para chegar a Belém. A nova rota de campanha - que voltará a passar por todos os distritos - privilegia as geografias eleitoralmente mais difíceis e eventos na rua para expor o candidato e contaminar quem passa. Está também pensada uma distância higiénica para o PS de forma a vincar a independência da candidatura.

