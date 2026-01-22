Mais um debate presidencial. Seguro e Ventura têm encontro marcado para terça-feira

O debate vai começar pelas 20h30 e será transmitido em simultâneo pelos três canais generalistas.

António José Seguro e André Ventura vão debater na próxima terça-feira, dia 27, naquele que vai ser o único frente-a-frente televisivo antes da segunda volta das eleições presidenciais, marcadas para 8 de fevereiro.



Seguro e Ventura Medialivre

O debate, que vai começar pelas 20h30, é organizado em conjunto pela SIC, TVI e RTP e será transmitido em simultâneo pelos três canais generalistas. O frente-a-frente terá a duração de 75 minutos e deverá centrar-se em vários temas relacionados com o papel do Presidente da República.

De acordo com as estações televisivas, foram feitos convites para a realização de dois debates entre os dois candidatos. André Ventura, que queria três encontros, aceitou ambas as propostas. A candidatura de António José Seguro optou por participar apenas em um confronto televisivo.