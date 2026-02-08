Carnaval de Torres Vedras adiado devido ao mau tempo

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O Carnaval de Torres Vedras, marcado para o período de 12 a 18 de fevereiro, foi adiado, anunciou este domingo a Câmara Municipal. Ainda não há data prevista para quando se realizarão as festividades, mas a autarquia garante que deseja fazê-lo o mais depressa possível.



Multidão celebra no Carnaval de Torres Vedras David Cabral Santos/MediaLivre

Segundo o comunicado da autarquia, a Câmara "mantém a intenção de realizar o evento quando e se as condições do território o permitirem, em data a acordar".

"Esta foi uma decisão difícil, tomada com sentido de responsabilidade, solidariedade e respeito por todos os que foram afetados, bem como por todos os foliões, comerciantes e comunidade em geral", lê-se ainda.

"Oportunamente serão prestadas informações sobre a bilhética, através do site e das redes sociais do Carnaval de Torres Vedras", pode ler-se no comunicado da autarquia.

"Neste momento, a prioridade é a recuperação do território, o apoio às famílias afetadas e a reposição da normalidade e só depois iremos festejar", conclui o comunicado.