IPMA registou um sismo de magnitude a cerca de 8 quilómetros do concelho do distrito de Santarém, pelas 22h08.

Um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira à noite perto de Rio Maior, no distrito de Santarém, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







registado nas estações da Rede Sísmica do Continente com epicentro a cerca de 8 km do concelho de Rio Maior, pelas 22h08.





/ Mag 3.5 / 9 km N Rio Maior, aprox. / 12-Fev-2021 22:08:23 (hora local) / *** Sentiu este sismo? https://t.co/nM35VI6m6B / +Info: https://t.co/XBB7d8vFAR — IPMA (@ipma_pt) February 12, 2021

De acordo com o instituto, o sismo foi