E se uma alface custasse €41,60 o quilo? No Estabelecimento Prisional de Monsanto, os vegetais estão em máquinas de vending e são caros. Um recluso enviou uma carta ao Presidente da República a desvendar o "abuso dos preços".

"Vai-se de avião de Lisboa a Paris mais barato do que 1 quilo de alface no Estabelecimento Prisional de Monsanto." É desta forma que um recluso terminou uma carta, enviada à SÁBADO, que pretende desvendar o "abuso dos preços" na cadeia de alta segurança de Monsanto.



A alface custa 41,60 euros o quilo (kg), o tomate está a 10,20 €/kg e a cenoura a 25 €/kg, preços absurdos em comparação com os encontrados em supermercados, onde estes produtos costumam estar a menos de 1,50 €/kg. Quem revela à SÁBADO o preçário é José Vegele, a cumprir uma sentença de 10 anos por uma burla na venda de um prédio. O esquema foi coordenado com a sua mãe de 90 anos, a reclusa mais velha de Portugal.



"Estes preços mostram o respeito que a direcção tem pelos reclusos e como só se respeita a quem se dá ao respeito", começou por escrever o recluso. "A discrepância é tanta que um recluso que trabalha no final do mês não consegue comprar 1 quilo desses 3 produtos dado que o trabalho aqui no Estabelecimento Prisional de Monsanto parece trabalho forçado como no Bangladesh. Aqui trabalha-se 5 ou 6 dias por semana (...) e recebe-se €60 por mês, 10% do salário mínimo nacional e trabalham o dia todo", descreveu.



À SÁBADO, a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) explicou que o tomate, a cenoura e a alface temperada estão em máquinas automáticas de vending - e que o preço "dos mesmos é da responsabilidade da empresa de vending". "Foi a única alternativa encontrada face ao facto de a cantina deste estabelecimento não possuir, como referimos, as condições necessárias para o armazenamento e conservação destes produtos", explicou fonte oficial.



A DGRSP admite ainda que "os produtos não tiveram a aceitação inicialmente esperada" pelos reclusos. Por esse facto, a direcção do Estabelecimento Prisional de Monsanto está "actualmente a ponderar a continuidade da permanência dos mesmos nas ditas máquinas."



O recluso José Vegele também se queixa do preço do açúcar, dizendo que o preço por quilo é €15, custando um pacote de seis gramas de açúcar nove cêntimos. Contudo, a DGRSP explicou que "efectivamente, na primeira semana em que esteve à venda, houve um engano no cálculo do preço do açúcar", tendo "a situação já sido rectificada e com a diferença de preço (em dinheiro), devidamente reposta aos dois reclusos que compraram o açúcar com o preço incorrecto". O Estabelecimento Prisional de Monsanto vende o açúcar em pacotes de seis gramas "para um maior controlo".



Veja parte do preçário do Estabelecimento Prisional de Monsanto:



O convite a Marcelo Rebelo de Sousa: "Venha tirar uma selfie com a alface mais cara do mundo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é o destinatário de uma carta escrita por José Vegele. Noutra carta, a que a SÁBADO teve acesso, o recluso da prisão de alta segurança convida o chefe de Estado a ver "com os seus próprios olhos algumas atrocidades com os reclusos do Estabelecimento Prisional de Monsanto".



"Venho por este meio, mui respeitosamente convidar Vossa Excelência e a sra. ministra da Justiça para uma visita ao Estabelecimento Prisional de Monsanto para conhecer a alface, a cenoura e o tomate mais caros do mundo", escreve o recluso.



"Como pode ser autorizado tais preços astronómicos dentro de um estabelecimento prisional? Faço o convite para que vossa Excelência veja com os seus próprios olhos algumas atrocidades com os reclusos do EP Monsanto, além do não cumprimento na íntegra do decreto 51/2011 de 11 de Abril [que aprova o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais]", lê-se. "Não há democracia sem democracia, senhor presidente. Fico aguardando a visita de Vossa Excelência, até quem sabe para uma selfie com a alface mais cara do mundo", conclui o recluso na carta.



Esta não é a primeira missiva que José Vegele endereça a figuras de Estado. Em Setembro, enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a queixar-se da falta de condições no Estabelecimento Prisional de Monsanto. "No regime anterior ao 25 de Abril, nem os presos políticos eram tão humilhados e massacrados psicologicamente em Caxias, Peniche e outras prisões, como somos no Estabelecimento Prisional de Monsanto", lê-se na carta.



Reclusos ponderam greve de fome, sede e silêncio

Entre os dias 17 e 27 de Setembro, 13 reclusos do Estabelecimento Prisional de Monsanto fizeram uma greve de fome por estarem descontentes com as más condições da alimentação servida e com a redução dos tempos de visita de familiares devido à escassez de guardas. Contudo, de acordo com o recluso contactado pela SÁBADO, pode haver novo protesto.



"A greve de fome dos 13 reclusos acabou com a promessa da direcção de que as actividades voltariam a funcionar, como ginásio, biblioteca e o pátio de desporto com céu aberto (porque o rosto dos pátios não são a céu aberto, são com grades por cima) e colocaria na cantina à venda açúcar, legumes e mel", começou o recluso. "A verdade é que as actividades continuam a não ser dadas com regularidade. Quanto à cantina, ela (a sra. directora) surpreendeu a todos colocando açúcar a €15 o quilo, a alface a €41,60 o quilo, o tomate a €10,20 o quilo e a cenoura a €25 o quilo", atirou.



O recluso refere-se às promessas alegadamente dadas numa reunião - noticiada pelo Correio da Manhã - entre a direcção da cadeia e alguns membros deste grupo de porta-vozes dos reclusos, entre eles Pedro Dias, o triplo homicida de Aguiar da Beira, e Abdessalam Tazi, o marroquino, de 64 anos, suspeito de recrutar combatentes para o Estado Islâmico em Portugal.



Contudo, à SÁBADO, a DGRSP nega a existência de qualquer reunião com os reclusos: "Cada recluso apresentou, por escrito no boletim de comunicação do fim da greve de fome, os motivos pessoais que o levaram a terminar com o seu protesto, pelo que o fim das greves de fome não resultou de qualquer processo negocial. Deste facto resulta que os reclusos retomaram as actividades normalmente e sem promessas por parte da direcção."



Mas José Vegele garante que os reclusos se reuniram com a direcção da cadeia e que houve uma promessa por pátio de desporto com céu aberto e açúcar, legumes e mel à venda na cantina. "A direcção mostrou mais uma vez usar punica fides [má-fé] para com os reclusos, mostrando falsas promessas porque tais preços são impraticáveis de poder de compra dos reclusos. 1 quilo de tomate, 1 quilo de alface, 1 quilo de cenoura custa €76,80, além do preço exorbitante, nem produto biológico é... ou é biológico banhado a ouro..."



Contudo, a DGRSP também refuta que a direcção deu tais promessas - e até desmente algumas situações apresentadas pelos reclusos. "O desporto a céu aberto continua, como já acontecia, a decorrer duas vezes por semana, sob a supervisão de profissional com formação na área. O açúcar foi colocado à venda em Agosto, uma vez que o Estabelecimento Prisional já vendia chá e café. Para um maior controlo optou-se por colocar à venda pacotes de 6 gramas, sendo que cada recluso poderá, no máximo, adquirir 100 gramas de açúcar por semana. Quanto ao mel, já existe à venda na cantina há já algum tempo, sempre em embalagem de plástico, embalagem esta que o nosso fornecedor actual nem sempre tem disponível", frisou.