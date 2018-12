Desde que a greve dos guardas prisionais começou, os preços dos produtos vendidos no mercado negro da prisão dispararam. Há maços que custam 25 euros e latas de tabaco para enrolar que custam 100 euros. Até bens como o café, atum em conserva, pacotes de bolachas e produtos de higiene estão a atingir máximos.A história é contada pelo Jornal de Notícias deste sábado. Fonte do JN contou que os reclusos estão cada vez mais revoltados pelos produtos básicos serem cada vez menos acessíveis, com preços impraticáveis e pelos bares no interior das cadeias só abrirem uma vez por semana.O JN diz revela que a violência também tem aumentado. Esta sexta-feira, no Estabelecimento Prisional de Custóias, Matosinhos, dois reclusos trocaram agressões por causa de negócios entre si. Em Izeda, Bragança, cerca de 50 reclusos do piso 1 de Ala B recusaram-se durante uma hora a voltar às celas. Também em Paços de Ferreira, os ocupantes da Ala A incendiaram dois caixotes de lixo e um colchão.A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais "não tem registo de incidentes resultantes de hipotéticas trocas de bens nas cantinas" e salienta que "nos serviços mínimos determinados está estabelecido que os reclusos podem fazer uma aquisição de bens nas cantinas como habitualmente", explicou. Além disso, desmente que "tenham sido incendiados caixotes do lixo por reclusos", admitindo apenas que um preso tenha queimado "um canto do colchão".