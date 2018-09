A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais [DGRSP] garante que o Estabelecimento Prisional de Monsanto "cumpre rigorosamente o Manual de Procedimentos da Saúde em vigor" e que "o trabalho, a formação e as visitas [dos reclusos] obedecem a regras próprias". À SÁBADO, o organismo do Ministério da Justiça reagiu às acusações feitas por José Eduardo Vegele, recluso de Monsanto, que enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a queixar-se de uma alegada "inexistência de serviços clínicos" e "discriminação" contra os reclusos no que toca às visitas.





"O Estabelecimento Prisional de Monsanto cumpre rigorosamente o Manual de Procedimentos da Saúde em vigor. Fazem parte de corpo clínico deste estabelecimento uma médica de clínica geral, uma psiquiatra, uma psicóloga, um estomatologista e um enfermeiro em permanência das 08h:00 às 21h.30 horas", explicou fonte oficial da DGRSP, em resposta escrita à De acordo com a carta, esperam-se seis meses por uma consulta com um dentista, 60 a 90 dias para clínica geral e quatro meses para psicologia. Além disso, o recluso diz que não existe serviço de urgências, nem especialidades como cardiologia, RX, TAC, oftalmologia ou ortopedia. Vegele queixa-se ainda das "faltas no atendimento": "Em todo o tipo de pedidos para atendimento, seja para a directora técnica de ensino, serviços médicos e afins, não há qualquer tipo de recibo de prova de entrega. A desculpa dada é comum: 'Não chegou nada às minhas mãos.'"A alegada "inexistência de serviços clínicos" também é um dos principais motivos que levou 13 reclusos da cadeia de Monsanto a fazer greve de fome.Ora, a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais garante que cumpre o Manual de Procedimentos da Saúde, tendo especialidades. "A especialidade de clínica geral tem uma carga horária de 8h semanais e tem lugar às terças e quintas-feiras no período da tarde e com disponibilidade telefónica permanente, a psiquiatria contempla uma carga horária de 6 h semanais, com consultas às terças e quintas-feiras no período da manhã e igualmente com disponibilidade constante para contacto telefónico. A estomatologia funciona no EP de Monsanto às quartas-feiras, das 09h:00 às 12h:00, a psicologia funciona todos os dia úteis, das 09h:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00 e existe um enfermeiro em permanência 365 dias por ano das 08h:00 às 21h:30", explicou. As consultas de outras especialidades médicas "realizam-se no Hospital Prisional de S. João de Deus ou nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde", acrescentou a mesma fonte.Quanto ao serviço de urgência, a DGRSP diz que as consultas de outras especialidades médicas "realizam-se no Hospital Prisional de S. João de Deus ou nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde". "As situações de urgência são sinalizadas à Linha Saúde 24 do HPSJD ou encaminhadas ao Serviço de Urgência dos hospitais do SNS. Face a este quadro e ao número de reclusos existentes no estabelecimento, os tempos de espera são, naturalmente, curtos", explicou.Quanto à visitas, que o recluso em questão se queixa de os guardas prisionais de discriminarem, dando "mais valor a visitas intimas" do que de familiares, a DGRSP diz apenas que "o Estabelecimento Prisional de Monsanto é um Estabelecimento Prisional Especial de Segurança Máxima em que o trabalho, a formação e as visitas obedecem a regras próprias".A Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais diz que está disponível para responder às questões da Assembleia da República, "se assim entender". "Os reclusos têm o direito de se corresponderem com os representantes dos órgãos de soberania. Direito este que é escrupulosamente respeitado por esta Direcção Geral, sendo que a resposta às queixas e considerações dos reclusos são sempre dirigidas aos mesmos e aos órgãos de soberania e organismos que nos questionem sobre a matéria, estando a aguardar-se que a Assembleia da República, se assim o entender, nos questione", disse fonte oficial àDe acordo com o organismo do Ministério da Justiça, José Eduardo Vegele já tinha feito em 2016 "um conjunto de denuncias similares" às apresentadas este ano, queixas essas que foram posteriormente arquivadas.