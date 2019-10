"O estabelecimento prisional de Monsanto está de luto", escreveu um recluso ali a cumprir pena. A 1 de outubro de 2019 morreu no Estabelecimento Prisional de Monsanto (EPM) Jair Semedo, um homem de 33 anos de "origem estrangeira (cabo verdiana)", vítima de um ataque de epilepsia, conta um recluso numa missiva a que a SÁBADO teve acesso. O denunciante afirma que a morte poderia ter sido evitada pelos serviços prisionais.

Na sequência desta morte, um "número significativo de reclusos" começou uma greve de fome. O objetivo deste protesto é que "se faça justiça e nunca mais voltem a acontecer casos idênticos ao de Jair Semedo", explica o denunciante que diz ainda que "a falta de assistência médica adequada, medicação errada e falta de acompanhamento a pacientes com epilepsia na respetiva cela" foram as causas que levaram à morte do cabo-verdiano.

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou à SÁBADO que encontrou o recluso sem vida na sua cela na manhã do dia 1 de outubro.

Os serviços prisionais chamaram o enfermeiro de serviço ao estabelecimento prisional, bem como o INEM que confirmou o óbito. "Como decorre do legalmente previsto foi igualmente chamado órgão de policia criminal e feitas as comunicações às demais autoridades competentes, tendo o corpo seguido para o Instituto de Medicina Legal para autópsia que determinará a causa da morte", confirmou José Semedo Moreira, o diretor dos serviços do DGRSP.

Jair Semedo estava isolado "numa cela, sem assistência alguma e teve um ataque de epilepsia na madrugada de 1 de outubro de 2019", indica a carta. Na missiva o dedo é apontado ao EPM e à equipa médica daquela instituição, acusando o denunciante que a prisão "não tem vindo a respeitar o seu regulamento geral", lembrando que todos os reclusos diagnosticados com epilepsia "deveriam ser acompanhados". Jair Semedo não terá recebido esse acompanhamento e ter-lhe-á mesmo sido concedida alta médica quando o homem não tinha sequer "energia" suficiente para se socorrer do "botão de emergência".

A DGRSP confirmou que "conhecia, naturalmente, as condições de saúde do recluso" e ainda que este era acompanhado clinicamente em consultas de clínica geral no estabelecimento, bem como em consultas de especialidade em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que recebia "a medicação diária que é de toma acompanhada".

A Direção Geral confirmou também que uma semana depois do falecimento do recluso um grupo de 20 reclusos entrou em greve de fome "em solidariedade como o companheiro falecido". Os reclusos estavam alojados nas suas celas "e sem contacto com outros reclusos e a ser objeto de acompanhamento / monitorização diária pelos serviços clínicos", como dita a lei.

Ao fim de uma semana de greve, o estado de saúde dos grevistas estava "estável e compatível com a situação de greve de fome em que se encontram" e que quatro haviam já cessado o protesto, restando 16 a cumprir a greve de fome.

Em agosto do ano passado a SÁBADO dava conta de que os intercomunicadores de emergência nas celas não funcionavam e que a única solução para os reclusos em apuros era apenas berrar e bater nas barras da cadeia e esperar que alguém aparecesse.

Jair Semedo era pai de três crianças, uma delas recém-nascida, e "nem teve a oportunidade de levar ao colo", relata a carta.

Em agosto de 2018 treze reclusos do EPM iniciaram uma greve de fome, justificando com a alegada má qualidade da alimentação e assistência médica. Dizia então um dos reclusos em missiva enviada ao Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues: "Dentista espera de 6 meses; clínica geral - espera de 60 a 90 dias; urgências - não existem; especialidades como cardiologia, RX, TAC Oftalmologia, Ortopedia, etc... Não existem; psicologia - espera de 4 meses de uma consulta para outra; psiquiatria - espera de 6 meses; Dias sem enfermeiros de manhã ou à tarde, como o exemplo do dia 5-8-2018; injeções por vezes dada através das grades como aos animais selvagens".

O estabelecimento prisional de Monsanto conta, neste momento, com cerca de 60 reclusos.



Com Nuno Tiago Pinto