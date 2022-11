Póvoa de Varzim. Jovens militares resgatados com sinais de hipotermia e afogamento. Uma pessoa continua desaparecida

Um grupo de oito pessoas, na casa dos 20 anos, foi arrastado pelo mar na madrugada desta sexta-feira na praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim. O alerta foi dado às 4h48.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O grupo de jovens encontrava-se num bar junto à praia e, por volta 4h30 da manhã abandonaram o local e aproximaram-se da linha da água para molhar os pés, tendo sido posteriormente apanhados pela ondulação. De acordo com a informação apurada pelo CM, o grupo era composto por quatro raparigas e quatro rapazes. Inicialmente, terão sido duas raparigas a serem arrastadas pela ondulação, sendo que os restantes elementos do grupo terão entrado no mar para tentar socorre-las.Os jovens são militares do exército e estavam em formação na Escola de Serviços, do Exército Português, sediada na Póvoa de Varzim. Os jovens estavam de folga.Sete das vítimas foram resgatadas, mas há uma pessoa que continua desaparecida, sendo ela uma jovem do sexo feminino. Estão a ser realizadas várias buscas no local, que estão a ser coordenadas pela Polícia Marítima.Quando a Polícia Marítima chegou ao local, os bombeiros da Póvoa do Varzim já se encontravam na praia a dar assistência.Os jovens resgatados foram transportados para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, onde estão a receber assistência médica. Primeiramente foram transportadas as raparigas que se encontravam em estado de choque. Já foram acionados psicólogos para dar apoio ao grupo. Os jovens deram entrada no hospital às 5h20 e apresentavam sintomas de hipotermia e de afogamento.No local estão também elementos dos bombeiros.As buscas tiveram inicio na manhã desta sexta-feira, aéreas e terrestres, que conta com os operacionais da Póvoa do Varzim e com a Polícia Marítima. Segundo o comandante da Polícia Marítima, as buscas tiveram inicio em terra até ao nascer do sol, tendo posteriormente sido solicitado o apoio da força aérea. Mais recentemente, foram iniciadas as buscas marítimas através de um barco salva-vidas.As operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.Vai ser aberta uma averiguação militar de forma a perceber o estado dos jovens quando o acidente ocorreu. A PJ não foi chamada ao local. Caso exista suspeitas de crime o caso passa para a polícia civil.Neste momento, os jovens estão no processo de transferência para hospital Militar do Porto.Em atualização