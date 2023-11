Quatro mortos em naufrágio de veleiro em Santa Cruz

Vítimas são dois homens e duas mulheres. Pela hora do alerta, registava-se na zona uma forte agitação marítima.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Três corpos deram à costa, na praia da Formosa, em Santa Cruz (Torres Vedras), na manhã desta sexta-feira, após o naufrágio de um veleiro de bandeira dinamarquesa, que tinha saído pelas 07h00 do porto de Peniche. O quarto corpo, de uma mulher, foi encontrado junto aos destroços do veleiro, na Praia Azul, durante a tarde.







Veleiro, Naufrágio, Santa Cruz

As vítimas são dois homens, de 57 e 59 anos e duas mulheres, de 46 e 61 anos. Ao que oapurou, são todos de nacionalidade dinamarquesa, estando apenas por confirmar a identidade de um dos homens.As três vítimas que deram à costa não envergavam colete.Pela hora do alerta, 11h00, registava-se na zona uma forte agitação marítima, com ondas até seis metros.Os óbitos já foram confirmados pelo INEM.

O veleiro, que afundou a cerca de mil metros da praia, deu à costa na Praia Azul, a sul de Santa Cruz, e está a ser removido pelas autoridades.



No local estiveram um helicóptero da Força Aérea, a lancha Vigilante, da Estação Salva Vidas de Peniche, a Polícia Marítima e os bombeiros de Torres Vedras.