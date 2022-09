Um morto em naufrágio de barco de pesca na praia da Salema em Vila do Bispo

"Desconhece-se para já as causas do naufrágio", aponta o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Uma pessoa morreu hoje na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo da praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.







REUTERS/Regis Duvignau

"Uma embarcação de pesca com seis pessoas a bordo naufragou hoje ao largo da praia da Salema. Cinco dos pescadores conseguiram nadar até à praia e estão bem. Uma outra pessoa inicialmente foi dada como desaparecida. Mais tarde foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado", adiantou à agência Lusa o comandante José Sousa Luís.José Sousa Luís indicou que a embarcação de pesca virou, devendo posteriormente ser posicionada e rebocada.De acordo com o comandante, no local estão uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, Policia Marítima, um navio da Marinha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários de Lagos e de Vila do Bispo."Desconhece-se para já as causas do naufrágio", disse ainda o porta-voz da AMN.O alerta para o naufrágio foi dado às 03:30 e, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 07:30 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de 11 veículos.