Inspecções-surpresa a postos da GNR encontraram imóveis sem condições, sem celas para detidos e que também não estão preparados para mulheres.

Postos sem celas para detidos, inadaptados a militares do sexo feminino, sem sala de atendimento a vítimas, sem sistema anti-incêndios ou de alternativa a energia eléctrica. Estas foram algumas das situações encontradas pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) nas inspecções sem aviso prévio a 48 postos da Guarda Nacional Republicana (GNR) dos distritos de Évora e Castelo Branco durante o ano de 2016.



As conclusões da IGAI estão nos relatórios destas inspecções, que a entidade acabou por entregar à SÁBADO após uma queixa na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (ver caixa). Apesar de a esmagadora maioria dos postos estar em bom estado, a IGAI encontrou situações em que os imóveis onde a Guarda está instalada não tem as mínimas condições de habitabilidade ou onde os militares não têm o equipamento necessário para exercer funções.



Sem o mínimo de condições

Um dos casos mais insólitos foi encontrado pelos inspectores João Pedrosa e Eurico Silva em Unhais da Serra, um dos sete postos visitados no Comando Territorial da GNR de Castelo Branco. Aí, os militares estão instalados num edifício com rés-do-chão, primeiro andar e sótão, arrendado a um particular, e pelo qual a Guarda paga uma renda mensal de 1,40 euros. "Os gabinetes são exíguos, com áreas que reflectem a antiguidade/velhice do edifício"; e "há infiltrações que são visíveis em todo o edifício, mas em especial no sótão e primeiro andar, que serve de apoio logístico aos militares", escreveram os inspectores no relatório da IGAI.



No mesmo distrito, mas na localidade de Paúl, os inspectores encontraram um edifício com bom aspecto exterior. Porém, quando entraram, depararam com uma situação completamente diferente: "Está em muito mau estado de conservação, apresenta sinais evidentes de infiltrações por todo o lado (paredes, tectos, chão, rodapés), com vãos de portas e janelas envelhecidos e carcomidos, bem como zonas em que chove dentro destas instalações, além de que a instalação eléctrica corre risco elevado de curto-circuito."



Já em Alpedrinha, também em Castelo Branco, os inspectores consideraram que as instalações não tinham "o mínimo de condições para o funcionamento de um posto territorial, sobressaindo pela negativa a zona de dormida e de mudança de roupa (inclusivamente para a militar feminina), onde se encontram os armários individuais e um beliche, que ocupa parte da sala de refeições", bem como a sala de inquérito que não tem as "menores condições de espaço e o mínimo de conforto e de dignidade para receber um cidadão e para trabalhar".



Nenhum destes três postos estava preparado para receber militares do sexo feminino - tal como não estavam outros 24 dos 48 locais visitados - e também não tinham um local para instalar detidos. Este é outro número que salta à vista: dos 48 postos, apenas 16 tinham celas activas e nove apresentavam locais de detenção inactivos, ou porque não estavam em condições ou porque foram transformados em arquivo, por exemplo.



Sem colete balístico

Pela positiva, os inspectores assinalaram a zona de detenção do posto territorial de Estremoz onde, "além das excelentes condições de segurança e de habitabilidade patentes, foi observada uma situação inovadora e vista pela primeira vez, de iniciativa do respectivo comandante". Que solução era essa? Na antecâmara das três celas, além dos cobertores e dos kits de lençóis e fronhas descartáveis, o militar instalou "três cofres individuais, com código, para armazenamento dos haveres pessoais com maior valor dos detidos e três termos próprios para acondicionamento e transporte de refeições". Conclusão: "Trata-se de uma iniciativa louvável, que revela espírito inovador e de bem servir, que poderá ser levada em linha de conta como boa prática a replicar no dispositivo da Guarda."



Além disso, os inspectores encontraram problemas nos equipamentos dos militares: carros com mais de 10 anos e 300 mil quilómetros ou postos com três efectivos e duas viaturas, enquanto outros tinham 23 elementos e três carros. Já no Comando de Évora foram identificados postos onde não existia um colete balístico e outros onde só havia um. A somar a isto, muitos não contavam com qualquer arma shotgun e em outros é usada a G3 porque nem todos os militares têm formação no uso da shotgun. "Dado que é uma arma manifestamente inadequada para uso numa força de segurança, torna-se imperioso proporcionar aos profissionais da Guarda a indispensável formação de tiro com a shotgun para que tal arma possa ser usada no dia-a-dia", escreveram os inspectores.