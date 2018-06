Lisboetas pedem a Nadal que salve a pastelaria Suíça

Fórum Cidadania escreve carta ao tenista que é um dos donos do prédio da loja do Rossio.

O grupo de cidadãos Fórum Cidadania Lisboa escreveu uma carta ao tenista espanhol Rafael Nadal, a pedir que este interceda para que o fundo do qual é um dos investidores trave o fecho da pastelaria Suíça, casa quase centenária que está para fechar no Rossio, em Lisboa.



Na missiva, escrita em espanhol, o grupo dá as boas-vindas a Nadal e saúda-o por querer investir na recuperação do centro histórico da capital portuguesa. Mas lembra que o prédio comprado pelo fundo Mabel Capital - do qual o tenista é um dos investidores - fica numa zona onde existem várias lojas históricas com quem os residentes da cidade "mantêm uma profunda relação de afectividade".



A carta termina com um apelo: "Estimado Rafael Nadal: não mate as nossas memórias".



Lembre-se que a pastelaria Suíça anunciou esta semana o fecho, depois de o atual proprietário ter constatado que o negócio já não era rentável. O fundo espanhol é dono do edifício e pretende fazer profundas obras de remodelação.