O líder sindical frisa que "ser polícia acelera essa questão". "Acho que a PSP devia fazer mais. É uma instituição fria, onde os recursos humanos tratam os polícias como números e raras vezes há a sensibilidade para olhar para a situação de cada um. Temos casos de polícias que pediram para ir para ao pé da família por causa de operações ou doenças e que só receberam a resposta quando a situação já estava resolvida", lamenta.



"Os polícias não choram" é da autoria de Miguel Rodrigues, doutorado em Educação e chefe na PSP. O livro mostra ainda que polícias morrem, em média, 13 anos mais cedo que a população em geral. Nos 18 anos referidos nas estatísticas que analisou, morreram 27 polícias e militares em serviço (18 na GNR e 9 na PSP).



Além disso, de 2000 a 2016 foram instaurados 18 mil processos disciplinares - 12 699 e 5924, respectivamente. 76% foram arquivados na PSP, enquanto na GNR o número é de 63%.



De acordo com a análise de Miguel Rodrigues, o suicídio nesta profissão tem vários factores externos: problemas económicos, sentimentais, familiares e o consumo de álcool. Também contribuem condições de trabalho, pressão e apoio psicológico insuficiente.

Na Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), a taxa de suicídios é quase o dobro do que na população em geral.De acordo com o números apresentados no livro "Os polícias não choram", da autoria de Miguel Rodrigues, citados pelo Diário de Notícias, 137 agentes acabaram com a sua própria vida entre 2000 e 2017, o que dá uma média de 16,9 casos por 100 mil habitantes. Ora, entre 2000 e 2016, a taxa de suicídios foi de 9,7 por 100 mil habitantes na população em geral.O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Rodrigues, não ficou surpreendido com os resultados publicados, tendo em conta que estes números constam em documentos públicos. "Nos últimos anos temos sentido que é verdade. Aliás, se olharmos para a faixa etária dos 20/21 anos até aos 55, altura em que poderão estar reunidas as condições para a pré-aposentação, e se compararmos com a população em geral vamos encontrar essa situação", reconheceu ao DN.