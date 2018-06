A partir do próximo ano, algumas autarquias vão poder distribuir directamente electricidade a família e empresas dos seus concelhos. Com os contratos com a EDP a terminar, depois de 20 anos de vínculo, vários municípios do Norte do País parecem interessados em fazer a exploração directa da distribuição de electricidade na rede de baixa tensão, avança o Diário de Notícias na edição desta sexta-feira.

O direito sobre as concessões da distribuição de electricidade em baixa tensão é, tradicionalmente, das autarquias mas, com o fim dos contratos da EDP, estas poderão agora escolher entre fazer uma nova concessão, que poderão ou não ser novos operadores, ou optar pela gestão directa da rede eléctrica.

Se este último cenário se verificar, os municípios deixarão de receber rendas anuais e terão de ressarcir a EDP pelos activos da rede relacionados com a concessão que escolherem, além de terem de "apresentar um estudo económico", como referiu Cristina Portugal, presidente da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – ao jornal.

Para uma distribuição de rede eléctrica economicamente viável, a reguladora propõe três modelos ao concurso público que irão ser lançados em 2019 e em que, apoiado por um estudo próprio, defende que cada concessão deve ter mais de 600 mil clientes. "É preciso encontrar o ‘ponto de caramelo’ tendo em conta a realidade actual e o que a lei impõe", explicou Vítor Marques, director de Custos e Proveitos da ERSE, à mesma fonte.

Os contratos das autarquias com a EDP para a distribuição de electricidade em baixa tensão, fixados em 20 anos, têm diferentes datas para o seu término, com os últimos deles a terem o seu fim em 2026. Há ainda dúvidas sobre a possibilidade da rede de iluminação pública se separar da rede de baixa tensão, à semelhança do que acontece em outros países.