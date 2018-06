O Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) foi reforçado com militares e material mas o combate aos grande fogos pode ser prejudicado pelo atraso na chegada de meios. A denúncia foi feita dor duas associações de militares, mas a Guarda Nacional Republicana garante que tudo está pronto e preparado para enfrentar a época de incêndios.Segundo a Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda (ASPIG) existe um concurso público que só recentemente teve um vencedor e cujo prazo de entrega só termina quas no fim do Verão. À TSF, o vice-presidente da ASPIG, Adolfo Clérigo, dizze que os cerca de 500 novos elementos do GIPS têm recebido algum equipamento no último mês mas que, por exemplo, existe apenas um fato de protecção disponível, em vez dos três recomendados. Em declarações à mesma rádio, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, César Nogueira, considerou que as decisões foram tomadas tarde, pelo que não se espanta com a falta de equipamentos de protecção.De acordo com o Público, a GNR ainda aguarda a chegada de quatro auto-tanques pesados e 12 médios, viaturas com depósitos de água, fundamentais para que estes militares se possam deslocar para a frente de fogo. António Clérigo garante que nenhum elemento do GIPS vai recusar combater os fogos, mas que a ausência de viaturas preocupa. O GIPS deve entrar em acção quando as chamas demorarem várias horas a controlar.A GNR, perante estas denúncias, garante que o GIPS está "dotado dos equipamentos de protecção individual que permitem o cumprimento da sua missão". Em resposta à TSF, a Guarda explicou que o grupo "actuará a partir dos centros de meis com brigadas helitransportadas de ataque inicial e com meios de intervenção terrestre, quer em ataque inicial, quer em ataque ampliado". Além das oito viaturas ligeiras já distribuídas em Maio, a GNR garante que mais vão chegar nas próximas semanas, visto que os contratos de aquisição já foram "visados" pelo Tribunal Constitucional.