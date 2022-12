A gloriosa caminhada dos manos Mendes

Cresceram politicamente no aparelho do PS em Setúbal, aproximaram-se de Costa por vias diferentes e agora estão os dois no Conselho de Ministros.

António foi ao Intendente, onde então ficava a sede nacional da JS, para se inscrever em julho de 1991. Tinha só 14 anos, mas conseguiu convencer a irmã Ana, com 18, a acompanhá-lo na caravana de jovens socialistas que faziam campanha no distrito de Setúbal por Jorge Sampaio nas legislativas. Durante duas semanas, quase todos os dias iam os dois ter à rotunda do Centro Sul, em Almada, para entrar num autocarro. Foram os primeiros passos dos irmãos Mendonça Mendes no PS. E foi também nesse ano que, pela primeira e única vez, estiveram em barricadas opostas: Ana Catarina apoiou Sampaio e António estava com Guterres na disputa para a liderança após o desaire eleitoral do PS.