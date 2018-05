Capa n.º 735

O ambiente à mesa de jantar era de consternação. Era 7 de Janeiro de 2015 e na televisão passavam vezes sem conta as imagens dos irmãos Said e Chérif Kouachi, responsáveis pelo massacre na redacção do jornal satírico Charlie Hebdo, nas ruas de Paris, vestidos de negro e com armas automáticas nas mãos. A família Almeida estava chocada. O patriarca disse para a mulher.– Por que raio fazem isto? Tantos mortos…Fábio, o mais velho dos filhos do casal, tinha, entretanto, aparecido para ver a sua própria filha que jantava com os avós. Enquanto esboçava um sorriso a olhar para a televisão, disse:– Bem feito. Eles merecem. Não tinham nada que se ter metido com Alá.O pai mandou-o calar. Ele não obedeceu:– A verdade tem de ser dita. Vai haver muitos mais [ataques] e é bem feito!O homem levantou-se, agarrou o filho por um braço e empurrou-o em direcção à porta.– Aqui não falas assim.– É bem feito. E se querem saber também eu vou combater pelo meu Deus. Um dia vou para a Síria com a minha filha. Ela não vai ser criada por vocês, pecadores.Depois de pôr o filho na rua, o homem virou-se para a mulher, nervoso, com lágrimas nos olhos.– Ouviste o que ele disse? Ele disse que ia combater, que foi bem feito o que aconteceu. Este gajo está tolo. Disse que ia combater e que levava a criança com ele.Maria Almeida não tinha ouvido a parte final da conversa. Mas nessa noite, depois de ver a expressão dos olhos do marido, mal dormiu. "Não era o meu Fábio que estava ali. Ele tinha muito ódio. Não era o meu filho", recorda à SÁBADO num apartamento nos arredores de Paris. "Fiquei preocupada. E no outro dia, antes de ir para o trabalho, não disse nada a ninguém e fui à polícia.A vida de Maria Almeida mudou a partir daí - porque a do filho já tinha mudado. Fábio Almeida, natural dos Açores, cresceu na região de Paris, onde se converteu ao Islão e acabou por se radicalizar. Em Outubro de 2015 viajou para Espanha para se casar com uma marroquina com quem planeava viajar para a Síria. Preso deste então, prepara-se para ser julgado, apenas com uma certeza: seja condenado ou absolvido, assim que sair da prisão deverá ser deportado para Portugal. Arevela-lhe na edição, nas bancas dia 30, toda a história do seu processo de radicalização – contada pela primeira vez com base no documento judicial onde são elencadas as suspeitas de que é alvo e no testemunho da sua mãe.