AbdessalamTazi, o cidadão marroquino acusado de oito crimes internacionais de terrorismo pelo Ministério Público (MP), já tem data de julgamento marcada: a sessão decorrerá no dia 9 de Outubro de 2018 às9h30 no Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro. Tazi será apenas julgado não por crimes de terrorismo, mas apenas por crimes de falsificação de documento e contrafacção de moeda, como decidido pelo juiz Ivo Rosa no final de Junho de 2018. O MP avançou com um recurso contra a decisão do juiz Ivo Rosa.

Para o julgamento estão convocados apenas o arguido, o seu defensor e sete testemunhas.

Até à data da sessão, o "arguido aguardará os ulteriores termos processuais sujeito às medidas de coacção aplicadas, cujos pressupostos da prisão preventiva foram revistos no despacho da pronúncia", lê-se no despacho do tribunal de Aveiro.

Antes da decisão de Ivo Rosa, Tazi foi acusado dos crimes de adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo, recrutamento para terrorismo e financiamento do terrorismo pela Procuradoria-Geral da República. As autoridades suspeitam que este seria o líder de uma célula de radicalização do Daesh que operou entre 2014 e 2016 em Lisboa e Aveiro, com ligações à Alemanha, Bélgica, Inglaterra e França.



Agora, estão em pé apenas as acusações de falsificação de documento e contrafacção de moeda.



O arguido declarou-se inocente durante uma entrevista à SÁBADO. Recorde-a aqui.