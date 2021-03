Portugal já vacinou 265 mil pessoas com duas doses contra a covid-19

Grupo etário com mais vacinados com as duas doses é o dos 24 aos 49 anos. O grupo dos idosos com mais de 80 anos foi o que recebeu mais primeiras doses.

O relatório semanal de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de que nos últimos sete dias foram administradas mas cerca de 184 mil vacinas, 169 mil das quais primeiras doses e 15 mil segundas doses.







ESTELA SILVA/LUSA

De acordo com o documento que é atualizado todas as terças-feiras, já 265.281 pessoas receberam as duas doses da vacina em Portugal o que equivale a cerca de 3% da população total. E já 603.486 receberam a primeira dose (6%).O grupo etário com maior número de segundas doses administradas é o dos 25 aos 49 anos (108.036 segundas doses, ou seja, 3%). Já o rgupo etário com mais primeiras doses administradas é o dos +80 anos (225.171, ou 34%). No entanto, é apenas o terceiro a receber mais segundas doses (57.191).Esta disparidade está relacionada com a necessidade de vacinar primeiro profissionais de saúde e trabalhadores de lares.