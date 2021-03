Grandes empresas entram na corrida para comprar vacinas contra a covid-19

Na esperança de conseguirem acelerar o processo de vacinação dos seus trabalhadores, companhias aéreas, empresas farmacêuticas e da indústria alimentar pediram aos oficiais de saúde pública nos Estados Unidos permissão para a aquisição e administração de doses. Longe de ser um exclusivo norte-americano, estas empresas inserem-se numa tendência recente verificada um pouco por todo o mundo.



Estados Unidos

Segundo o The Wall Street Journal, a farmacêutica AbbVie Inc já começou a inocular trabalhadores dos escritórios de Chicago, dando prioridade a quem tiver mais de 65 anos. Também a Tyson Foods Inc, empresa na área de transformação e processamento alimentar, já imunizou o pessoal de uma das suas fábricas de produção de carne.



O gigante petrolífero Exxon Mobil Corp, o fabricantes de equipamento de construção Caterpillar e o de máquinas agrícolas Deere & Co são mais três exemplos de grandes empregadores que se registaram para poderem fornecer a vacina diretamente aos seus assalariados. O The Wall Street Journal avança ainda que algumas dessas empresas organizaram - ou planeiam organizar - eventos de vacinação à porta fechada.