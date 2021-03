Presidência divulga relatório que descreve tortura a Marcelino da Mata

17 de maio de 1975. O alferes comando Marcelino da Mata estava em casa quando ouviu pelo rádio a notícia de que tinha sido preso. Surpreendido, apresentou-se de imediato na sua unidade, o Regimento de Comandos nº1, que o encaminhou para o Regimento de Artilharia de Lisboa (RALIS). Quando chegou, foi detido e interrogado da meia-noite até às sete da manhã acerca do Exército de Libertação Português e de atividades conspiratórias contra a Guiné, assuntos de que nada sabia.



O que aconteceu durante o interrogatório, com base no testemunho do próprio, está graficamente descrito no "Relatório da Comissão de Averiguação de violência sobre presos sujeitos às autoridades militares": pelas mãos de militares e elementos do MRPP, "foi agredido violentamente com uma cadeira de aro de ferro e com cinturão, e foi torturado com choques elétricos nos ouvidos, sexo e nariz, do que resultou ter desmaiado; cerca das 9h00 foi algemado e conduzido a uma cela que um militar, entretanto, encheu de água até ao nível dos tornozelos; pelas 23h00 foi retirado da cela e conduzido ao Forte Militar de Caxias; esteve sem comer e sem dormir desde as 17:00 até às 9h00."



Comummente conhecido como "Relatório da Sevícias", que viria a ser feito sob a presidência da República do general Ramalho Eanes, vários juristas e democratas, como Francisco Sousa Tavares ou Ângelo Almeida Ribeiro, investigaram os atropelos às regras elementares do Estado de Direito do pós-25 de abril de 1974. Naquele novo ambiente de crispação política, sob a governação do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, era recorrente o COPCON fazer detenções arbitrárias, sem haver investigações em curso, buscas sem mandados, tortura e colocar os reclusos em isolamento durante meses, sem direito a advogados ou visitas.