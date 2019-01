Depois de dias de notícias sobre caixotes do lixo incendiados e ataques a esquadras da polícia, António Costa veio tentar acalmar os ânimos em torno da discussão sobre o incidente no Bairro da Jamaica , no Seixal.

"Portugal é o quarto país mais seguro do mundo", lembrou, depois de o líder parlamentar do PSD Fernando Negrão , ter considerado "grave" a sucessão de notícias sobre atos de vandalismo que alegadamente terão acontecido em resposta a um uso da força pela PSP durante incidentes no Bairro da Jamaica.