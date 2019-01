No dia em que o Parlamento tem na agenda a votação das propostas de Lei de Bases de PS, PSD, PCP e CDS, o primeiro-ministro lembrou a importância de conseguir uma maioria ampla para esta reforma, mas excluiu a direita.

António Costa defendeu que a nova Lei de Bases da Saúde tem de ser aprovada por uma larga maioria, mas por uma maioria à esquerda.

"Não por uma maioria qualquer, mas pela maioria que criou o SNS", disse Costa, no debate quinzenal desta sexta-feira.

O primeiro-ministro frisou que "nessa maioria o PSD não se inclui", lembrando que quando foi votada a Lei de criação do SNS, da autoria de António Arnaut, PSD e CDS votaram contra.

"Podemos ter votado contra o SNS, mas aderimos a ele rapidamente", ripostou o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que acusou o Governo de estar a "destruir o Serviço Nacional de Saúde".

Tal como a SÁBADO noticiou, houve esta semana conversas à esquerda no sentido de voltar a trazer hoje a votação a proposta de Lei de Bases do BE, usando uma maioria de esquerda para aprovar as propostas socialista, bloquista e comunista.

No entanto, ontem, no final da reunião da bancada parlamentar do PS, Carlos César voltou a defender que todas as propostas baixassem à discussão na especialidade sem votação, tal como aconteceu com o texto do BE, da autoria de António Arnaut e João Semedo, em junho.

As palavras de César apanharam de surpresa o BE, que reagiu através do seu líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, criticando esta posição em declarações ao Observador.

"A escolha em si normaliza as iniciativas do PSD e do CDS. Carlos César saberá que valor quer dar às propostas da direita. Se quiser dar a credibilidade de passarem à especialidade, esse é um sinal político", disse Pedro Filipe Soares.

Esta sexta-feira, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, Carlos César entregou um requerimento para pedir "a baixa à 9.a Comissão de Saúde, sem votação, pelo período de 60 dias, a Proposta de Lei n.o 171/XXIII/4.a (Gov)", constante do guião de votações de hoje, tendo já obtido do proponente para o fazer".