Ministério da Justiça partilha currículo de procurador José Guerra no Twitter

A Seleção do Procurador Europeu nacional teve por base os CVs.



O Ministério da Justiça partilhou esta quinta-feira na rede social Twitter a justificação para a escolha de José Guerra como procurador europeu, com base no seu currículo.O presidente do PSD pediu esta quinta-feira ao Governo que esclareça as notícias de que "terá falsificado o currículo" do procurador José Guerra para justificar a sua nomeação para um órgão europeu "que visa, justamente, combater a corrupção". "Será que a ministra da Justiça fez mesmo isto? A ser verdade é gravíssimo. Tem de ser esclarecido", apela Rui Rio, numa publicação hoje de madrugada na sua rede social Twitter.